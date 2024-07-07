Франция, Англия и Нидерланды вышли в полуфинал Евро – 2024, португальцы, швейцарцы и турки едут домой

«Питерец.ру» рассчитывал, что сборной Швейцарии хватит одного забитого мяча, чтобы победить в четвертьфинале континентального первенства англичан. Ведь команда Гарета Саутгейта с превеликим трудом поражает ворота соперников: в 1/8 финала родоначальники футбола были очень близки к вылету.

Когда на 75-й минуте Бриль Эмболо воспользовался невольным голевым пасом от защитника английской команды Стоунза, могло показаться, что на этот раз Англия проиграет. Ведь швейцарские ворота защищал надёжный Ян Зоммер, но и он не смог выручить швейцарцев после точного Букайо Сака. Так англичан сравняли счёт уже через 5 минут после пропущенного гола, и матч перешёл в дополнительное время. В серии пенальти Пикфорд смог справиться с ударом защитника сборной Швейцарии, и Англия – в полуфинале.

Сборная Нидерландов сумела преодолеть сопротивление турецкой сборной, которая забила первой после точного удара Акайдына. Во втором тайме сначала Де Врей сравнял счёт, а победу «оранжевым» принёс очередной на этом турнире автогол, к которому привёл удар Гакпо. Итог – 2:1 в пользу команды Рональда Кумана.

Ранее Франция не без труда победила Португалию: дело дошло до серии пенальти: Криштиану Роналду забил, но подвёл Жоао Феликс.