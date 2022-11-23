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Питерец.ру » Спорт » ЧМ–2018: Франция начала прекрасно, Хорватия на смогла забить Марокко, а Германия проиграла Японии

ЧМ–2018: Франция начала прекрасно, Хорватия на смогла забить Марокко, а Германия проиграла Японии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Чемпионы и вице-чемпионы мира провели 1-й тур группого этапа по-разному.  

Несмотря на появившиеся в российских футбольных СМИ заметки о проблемах в стане сборной Франции (и дело не только в травме Бензема), действующие чемпионы мира ударно начали защиту титула. А ведь начало матча с австралийцами стало для коллектива Дидье Дешама холодным душем: французы не только быстро пропустили, но ещё и потеряли защитника Эрнандеса. Впрочем, на замену травмировавшемуся Люка Эрнандесу вышел его однофамилец Тео, а забивали после этого только фавориты. Сравнял счёт Рабьо, дубль сделал Жиру, а Мбаппе поразил ворота Райана точнейшим ударом головой. Итог – 4:1 в пользу Франции.

А вот хорваты начали с унылой нулевой ничьей с Марокко, при этом команда из Африки смотрелась получше. Постаревший с прошлого «Мундиаля» Модрич так и не смог завести своих партнёров, и марокканский вратарь Боно записал себе в актив «сухарь».

«Питерец.ру» удивлён поражению сборной Германии от Японии, поскольку до 75-й минуты преимущество в счёте и по игре было у футбольных тевтонов. Однако сработали замены, произведённые тренером азиатской сборной Мориясу: появившиеся на поле во втором тайме Доан и Асано превратили 0:1 в 2:1, а следующим матч немцам предстоит играть с испанцами.

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