Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции

Испанцы считались номинальными фаворитами перед встречей с вице-чемпионами мира хорватами. Начав с двух ничьих, «Красная Фурия» разделалась со словаками в заключительном туре группового турнира – 5:0. «Питерец.ру» не исключает, что испанцам понравилось забивать по пять мячей за матч – столько же получили в свои ворота и хорваты (включая дополнительное время). Курьёзно забив в свои ворота, сборная Испании усилиями Сарабии, Аспиликуэты и Феррана Торреса добилась весомого преимущества 3:1. Но Оршич и Пашались позволили хорватам добиться овертайма, в котором испанцы забили ещё дважды (отличились Мората и Ойарсабаль), итоговый счёт словно возвращает в середину прошлого века – 5:3 в пользу Испании.

А вот французы, провалив первый тайм матча против швейцарцев (пропустили да ещё и «привезли» себе пенальти, но выручил Льорис), в дальнейшем тоже повели 3:1. Дубль сделал Бензема, а на 75-й минуте прекрасный дальний удар выполнил Погба. Но швейцарцы не пали духом и отыгрались, а в серии пенальти промахнулся Мбаппе (на фото).