ента новостей

20:44
Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции
18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
14:08
В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей
10:09
Он торговал поддельными справками
10:08
Заразившихся финнов оказалось больше
10:07
Хлеб может подорожать
13:56
Выставка «Фантазии из чернильницы»
13:48
Выставка «Бесконечный ход событи»
13:16
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом Европы по настольному теннису
11:53
В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег
11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
09:31
Что волнует молодежь?
09:24
Ушла из жизни Валентина Леоненко
09:22
Пенсии только на карты «Мир»?
08:33
Вакцинация набирает ход?
08:06
Почему в Петербург пришла «третья волна»?
07:33
В Петербурге будут гонки
18:34
Политик и потомственный гидростроитель Юрий Севенард умер в возрасте 86 лет
10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
10:20
В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»
10:11
Путина приглашать не захотели
09:48
Финны привезли ковид
09:25
Бюджетников обязывают вакцинироваться
16:37
В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»
12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции

Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
globallookpress.com
Сверхрезультативностью порадовали любителей футбола очередные два матча 1/8 финала – 14 голов за две игры!

Испанцы считались номинальными фаворитами перед встречей с вице-чемпионами мира хорватами. Начав с двух ничьих, «Красная Фурия» разделалась со словаками в заключительном туре группового турнира – 5:0. «Питерец.ру» не исключает, что испанцам понравилось забивать по пять мячей за матч – столько же получили в свои ворота и хорваты (включая дополнительное время). Курьёзно забив в свои ворота, сборная Испании усилиями Сарабии, Аспиликуэты и Феррана Торреса добилась весомого преимущества 3:1. Но Оршич и Пашались позволили хорватам добиться овертайма, в котором испанцы забили ещё дважды (отличились Мората и Ойарсабаль), итоговый счёт словно возвращает в середину прошлого века – 5:3 в пользу Испании.

А вот французы, провалив первый тайм матча против швейцарцев (пропустили да ещё и «привезли» себе пенальти, но выручил Льорис), в дальнейшем тоже повели 3:1. Дубль сделал Бензема, а на 75-й минуте прекрасный дальний удар выполнил Погба. Но швейцарцы не пали духом и отыгрались, а в серии пенальти промахнулся Мбаппе (на фото).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-07-2018, 20:14
Дзюба и Акинфеев особо отличились в историческом матче с Испанией
21-06-2018, 00:02
Испания победила Иран, но Пике опозорился
19-06-2021, 23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
22-06-2016, 00:10
Победа Хорватии вывела Испанию на Италию в 1/8 финала Евро — 2016
22-03-2019, 12:22
Азар дважды забил, и Бельгия победила Россию
8-06-2019, 22:35
Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
Сегодня, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
128
Вчера, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
340
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
516
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
Наверх