Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ

СМИ не зря отмечали, что победа «Спартака» над «Арсеналом» из Тулы сделал «красно-белых» промежуточным лидером чемпионата. Нулевая ничья в матче «Локомотива» и «Зенита» на «РЖД Арене» оттеснила петербургский клуб на вторую позицию в таблице.

«Питерец.ру» напоминает, как стартовал «Локомотив» Марко Николича в нынешнем чемпионате. Железнодорожники бодро начали – с двух «сухих» побед над «Рубином» и «Краснодаром». После ничьей в 3-м туре с «Уралом» последовали два поражения – от «Спартака» и «Ахмата». При этом в игре с грозненским клубом защита железнодорожников во главе с Гильерме явно сплоховала – три пропущенных мяча. Однако на матч с «Зенитом» Николич выставил почти то же сочетание защитников: лишь Рыбусь заменил Лысова.

И ставка на проверенные кадры себя оправдала: «Зенит» не забил (второй матч подряд!). Обозреватели уже назвали центральный матч 6-го тура довольно скучным: обе команды больше думали о том, как бы не пропустить. Вхолостую отработали своё игровое время главные фигуры зенитовской атаки – Артём Дзюба, Сердар Азмун и Малком.