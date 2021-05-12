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Питерец.ру » Спорт » Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России

Гол Смолова с пенальти принёс «Локомотиву» Кубок России

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Символично – удар с «точки» доверили Смолову, но произошла ли реабилитация за тот промах на ЧМ?

До начала кубкового финала «Локомотив» виделся очевидным фаворитом в противостоянии с «Крыльями Советов». «Питерец.ру» уверен, что разгром от «Зенита» и поражение в чемпионской гонке только подстегнули команду Николича выиграть Кубок. Трофей – он и есть трофей, и сезон для железнодорожников однозначно можно назвать успешным.

В первом тайме команды обменялись голами (счёт открыл Мухин из «Локомотива», ответный мяч забил Сарвели), а в дебюте второй половины Смолов взялся бить пенальти. Важно то, что сам Смолов этот одиннадцатиметровый и заработал. На этот раз примета о том, что «пострадавшему» не стоить исполнять удар с «точки», не сработала. Смолов мог снова не забить, как на чемпионате мира: голкипер самарцев Ломаев был близок к сэйву. Но счёт стал 2:1 в пользу «Локомотива», и на классе команда Николича забила ещё раз. Итоговый счёт установил Мурило на 82-й минуте, и «Локомотив» выиграл кубковый финал.

Теперь ясно, что железнодорожники точно попадут в еврокубки, но команда Николича бьётся и за место в Лиге Чемпионов.

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