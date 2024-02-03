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Питерец.ру » Спорт » Олег Согрин нанёс страшный удар по самолюбию «Динамо-ЛО»: выезд в Новокуйбышевск обернулся для команды Александра Климкина поражением 1–3

Олег Согрин нанёс страшный удар по самолюбию «Динамо-ЛО»: выезд в Новокуйбышевск обернулся для команды Александра Климкина поражением 1–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Если не знать подтекст матча 20-го тура, то это поражение можно принять за фиаско вселенского масштаба.

Первой реакцией не поражение волейбольного клуба «Динамо-ЛО» в гостях от команды НОВА могло бы стать безмерное удивление. Если сосновоборцы ещё недавно удерживали четвёртую строчку в таблице мужской Суперлиги, то НОВА мечтает «зацепиться» за 12-е место. Два обстоятельства нужно знать: НОВА – не самый удобный соперник для динамовцев из Ленобласти, а тренирует клуб из Новокуйбышевска много лет проработавший с «Динамо-ЛО» Олег Согрин. Да ещё и главный тренер гостей Александр Климкин по уважительной причине пропускал матч своей команды в 20-м туре.

«Питерец.ру» надеялся, что легко взятый первый сет, который ленинградские динамовцы выиграли с перевесом в 8 очков, станет первым шагом к такой нужной гостевой победе: ведь четвёртое и пятое места по итогам регулярного чемпионата – большая разница в плане перспектив в плей-офф. Три следующих партии завершились победой хозяев «Октана». Во второй и третьей партии итоговый перевес составил соответственно 3 и 2 очка, а четвёртый сет НОВА и вовсе выиграла со счётом 26:24. По ходу игры Согрин угадал с заменой, выпустив Папазова, а вот командная игра у «Динамо-ЛО» разладилась.

Теперь четвёртое место прочно застолбило за собой «Белогорье», всухую обыгравшее «Зенит-Казань».

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