По итогам 9-го тура шахматного турнира в Вейк-ан-Зее лидирует квартет в составе Гири, Абдусатторова, Гукеша и Прагнанандхи

«Питерец.ру» продолжает следить за приключениями Яна Непомнящего в Вейк-ан-Зее. В 9-м турнире дважды претндент на мировую шахматную корону проиграл представителю КНР Вэй И. Ошибаются те, кто думает, что этот шахматист из «Поднебесной» – слабый соперник для Непомнящего: Вэй И входит в первую двадцатку рейтинга ФИДЕ с солидным показателем в 2740 пунктов ЭЛО (у Непомнящего – 2769). Поражение от Вэй И отбросила Непомнящего (4,5 очков) на 8-е место. А в следующем туре россиянин, выступающий на «Tata Steel Chess Tournament – 2024» под нейтральным флагом, сыграет с принципиальным соперником – чемпионом мира Дин Лижэнем.

Победитель матча в Астане свёл вничью партию с миролюбивым Анишем Гири: если набравший 5,5 очков бывший петербуржец продолжает быть одним из лидеров турнира, то действующий обладатель шахматной короны Дин Лижэнь (4 очка) скромно делит 9–10 места с проигравшим Магсудлу Вармердамом.

9-й «выездной» тур получился удивительно результативным – всего две ничьи в семи партиях. Удивил Алиреза Фируджа, проигравший малоизвестному шахматисту Александру Донченко из Германии. А выигравшие свои партии Рамешбабу Прагнанандха и Нодирбек Абдусатторов догнали лидеров – Гири и сыгравшего вничью с Видитом Гукеша.