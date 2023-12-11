ента новостей

02:01
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму
01:35
«Зенит» после минимальной победы над «Пари НН» будет отдыхать до марта, пребывая на втором месте в чемпионате РПЛ
15:36
На Всильевском острове совешен налет на салон оптики
01:49
ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил
01:30
Волейбольный «Зенит» проиграл «Динамо-ЛО» в 9-м туре Суперлиги, и это закономерный результат
19:32
В Красногвардейском районе на соревнованиях по вольной борьбе произошла поножовщина
12:39
В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку
12:33
В Калининском районе задержали мужчину до смерти избившего свою подругу
12:28
В Петроградском районе пенсионерка передала телефонным мошенникам 6 млн рублей
12:22
В Колпино женщина обокрала собственную бабушку
12:16
В Петербурге на 60-летнего мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма, завели уголовное дело
22:50
После победы над «Зенитом» «Локомотив» в 18-м туре чемпионата Российской Премьер-лиги победил «Урал» при температуре ниже -10 градусов
22:23
Оба петербургских клуба проиграли свои очередные матчи в ВХЛ: «Динамо» уступило «Нефтянику» из Альметьевска со счётом 3:4Б, а «СКА-Нева» не сумела забить ЦСК ВВС
21:55
Француз Эртель сделал дабл-дабл в победном для «Зенита» матче чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Самарой»
15:00
11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра
14:36
Выставка «Рожденные пешками»
14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске
14:17
На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение
14:09
В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма
13:18
В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера
13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной
12:31
Концерт духовой музыки «Зимний калейдоскоп»
12:25
В Калининском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 5,4 млн рублей
12:16
В Петербурге гражданка Таджикистана сожгла детям руки, заставив держать их над конфоркой
11:46
Сотрудник Комздрава получил удар ножом в глаз на проспекте Культуры
22:35
МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Красную Армию» со счётом 6:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» капитулировала перед ровесниками из «Спартака» – 1:5
22:09
СКА обыграл в Челябинске «Трактор» со счётом 3:1, Антон Бурдасов не забивает уже восемь матчей подряд
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму

Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму

0
19
Опубликовал: Пётр Балякин
+1
Фото:
bc-zenit.com
Героическое спасение «Зенита» в концовке не помогло петербуржцам победить «армейскую машину» в овертайме.

«Питерец.ру» доволен тем, как «Зенит» сражался с ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Да, «сине-бело-голубые» с треском проиграли овертайм (счёт дополнительного времени – 7:22), но играли с лидером чемпионата и на гостевой площадке.

Армейцы получили небольшое преимущество до перерыва, но петербуржцы сумели догнать и даже ненадолго выйти вперёд. Радовали зрителей «Мегаспорта» данками Тони Джекири и Ливио Жан-Шарль – у ЦСКА, Винс Хантер – у «Зенита». ЦСКА явно не собирался доводить дело до овертайма, к тому же у гостей травмировался Сергей Карасёв после контакта с Самсоном Руженцевым. После игры Александр Церковный даже сделал специальное заявление о состоянии Карасёва: травма спины вынудит форварда провести несколько дней в стационаре, но серьёзного повреждения удалось избежать.

Финиш основного времени получился захватывающим: сначала Трент Фрейзер сравнял счёт, после чего Тимофей Герасимов забил победный для «Зенита» бросок, но – уже после сирены.

То ли этот эпизод, то ли инцидент с Карасёвым повлияли на команду Хавьера Паскуала, но овертайм, начавшийся при счёте 82:82, прошёл «в одни ворота». 15 очков преимущества «привезла» команда Эмила Райковича «Зениту», итог – 104:89.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-11-2023, 16:25
Баскетбольный «Зенит» в Минске победил главного аутсайдера Единой Лиги ВТБ с разницей в 22 очка
14-01-2018, 23:24
Баскетбольный «Зенит» смог обыграть ЦСКА – 87:83
14-05-2018, 18:54
Баскетбольный «Зенит» только чудом сможет попасть в Евролигу – 2018/20
12-10-2023, 17:39
После домашнего поражения от ЦСКА баскетбольный «Зенит» готовится к матчу с «Астаной» в чемпионате Единой Лиги ВТБ
10-04-2017, 19:49
Сергей Карасёв выиграл личную дуэль у Алексея Шведа
4-05-2022, 00:30
Сергей Карасёв вышел на первые роли в стартовом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ

Происшествия на дорогах

0
261
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
264
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
395
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
376
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх