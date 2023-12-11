Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в овертайме со счётом 89:104, да ещё и Сергей Карасёв получил травму

«Питерец.ру» доволен тем, как «Зенит» сражался с ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Да, «сине-бело-голубые» с треском проиграли овертайм (счёт дополнительного времени – 7:22), но играли с лидером чемпионата и на гостевой площадке.

Армейцы получили небольшое преимущество до перерыва, но петербуржцы сумели догнать и даже ненадолго выйти вперёд. Радовали зрителей «Мегаспорта» данками Тони Джекири и Ливио Жан-Шарль – у ЦСКА, Винс Хантер – у «Зенита». ЦСКА явно не собирался доводить дело до овертайма, к тому же у гостей травмировался Сергей Карасёв после контакта с Самсоном Руженцевым. После игры Александр Церковный даже сделал специальное заявление о состоянии Карасёва: травма спины вынудит форварда провести несколько дней в стационаре, но серьёзного повреждения удалось избежать.

Финиш основного времени получился захватывающим: сначала Трент Фрейзер сравнял счёт, после чего Тимофей Герасимов забил победный для «Зенита» бросок, но – уже после сирены.

То ли этот эпизод, то ли инцидент с Карасёвым повлияли на команду Хавьера Паскуала, но овертайм, начавшийся при счёте 82:82, прошёл «в одни ворота». 15 очков преимущества «привезла» команда Эмила Райковича «Зениту», итог – 104:89.