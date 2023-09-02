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Питерец.ру » Спорт » СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу

СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Новичок СКА Гальченюк ударно начал отрабатывать причитающиеся ему по контракту деньги.

Встреча с московским «Динамо» ещё до начала приобрела скандальный оттенок. Дело в том, что «Матч ТВ» не захотел транслировать статусный матч КХЛ между СКА и столичным «Динамо», отдав предпочтению довольно заурядному матчу РПЛ.

Стартовый для обеих команд поединок не стал результативным: на двоих московские динамовцы и петербургские армейцы соорудили лишь три взятия ворот (за СКА дебютировал в официальном матче Юхан Матссон). Динамовские фанаты очень быстро обрели повод для радости: Эрик ОДелл с передач Рашевского и Меннелла открыл счёт уже на 2-й минуте. Но Матссон больше не пропускал, а вот его динамовский визави Илья Коновалов дважды вынужден был достать шайбу из сетки собственных ворот.

В дебюте второго периода Сергей Толчинский после точного паса Алекса Гальченюка счёт сравнял – так звёздные новички невских армейцев начали набирать очки за петербургский клуб в первом же официальном матче. Победу СКА принёс Марат Хайруллин, огорчивший Коновалова в начале третьего отрезка матча (ассистировали Хайруллину Александр Никишин и Толчинский). 35-летний динамовец Илья Каблуков тоже отметился в протоколе, схлопотав малый штраф.

СКА выиграл в Москве 2:1, а уже 4 сентября выйдет на лёд в Тольятти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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