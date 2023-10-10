СКА крупно обыграл «Куньлунь» и совершил обмен с «Сочи»: в Санкт-Петербург едет Борна Рендулич, а в субтропики – Марат Хуснутдинов

Клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» отлично начал это сезон, но в октябре команда Виктора Игнатьева попала в привычную полосу поражений. До приезда в «Ледовый» китайский клуб проиграл шесть раз подряд – «Амуру» (0:2), «Авангарду» (3:4ОТ), московскому «Динамо» (2:3), «Витязю» (1:2), «Торпедо» (2:4) и «Спартаку» (3:4).

СКА в матче с «Куньлунем» очень нужна была победа, желательно – крупная. И коллектив Романа Ротенберга смог в четвёртый раз в этом чемпионате победить с разницей в три и больше шайб. «Куньлунь» был разгромлен со счётом 6:2, у СКА отличились Михаил Пашнин, Максим Федотов, Сергей Толчинский, Владимир Алистров, Алекс Гальченюк и Михаил Воробьёв. Благодаря этой победе СКА поднялся на седьмое промежуточное место в Западной конференции. Петербургский клуб набрал 16 очков, столько же – у «Северстали» и минского «Динамо».

На фоне не самых лучших результатов СКА в начале сезона – 2023/2024 петербургский клуб произвёл примечательный обмен с «Сочи». В СКА переходит хорватский нападающий Борна Рендулич, набравший уже 16 (9+6) очков в этом чемпионате, в обратном направлении отправился Марат Хуснутдинов.

Ротенберг охарактеризовал Рендулича, как «дефицитного праворукого форварда с отменным броском».