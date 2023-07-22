«Зенит» смог победить в Нижнем Новгороде: дубль сделал Матео Кассьерра, а Виктор Александров был изгнан с поля арбитром Ивановым

Любители футбола дождались старта нового чемпионата Российской Премьер Лиги, который начался в пятницу с рандеву «Динамо» и «Краснодара». «Питерец.ру» отмечает провальный дебют нового наставника «Динамо» Кобелева Марцела Лички – 1:3 на стадионе имени Льва Яшина, при том что Фёдор Смолов забил «гол престижа» уже при счёте 0:3.

«Зенит» начал с победы в Нижнем Новгороде: Сергей Семак немного удивил, выпустив в стартовом составе Дмитрия Чистякова, Александра Ерохина и Зелимхана Бакаева, который скорее можно отнести к «игрокам ротации». Звёздный Малком на поле почти 45-тысячного нижегородского стадиона не вышел, дав дополнительную почву к слухам о своём отъезде в Саудовскую Аравию.

Сергей Юран, который смог пройти горнило переходных матчей, отлично настроил «Пари НН» на матч с действующим чемпионом России. Хозяева поля держались до начала второго тайма, когда красную карточку схлопотал защитник Александров. После этого центрфорвард Кассьерра не упустил случая забить: на 57-й минуте колумбиец забил ногой, а на 83-й поразил ворота Нигматуллина головой. В моменте с первым голом Кассьерре ассистировал Бакаев, а со вторым – Вячеслав Караваев.

Свой следующий матч в РПЛ «Зенит» проведёт 29 июля в Ростове.