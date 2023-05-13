Уже ставший чемпионом России – 2023 «Зенит» ушёл от поражения в матче 27-го тура: спасительный гол забил Кассьерра

Футбольный «Зенит» на радость своим болельщикам досрочно стал чемпионом России в сезоне – 2022/2023 после победы в прошлом туре над «Спартаком» (3:2). Но проигрывать сразу после этого «сине-бело-голубым» явно не хотелось, особенно – на поле «Газпром Арены».

«Краснодар», который тренирует сербский специалист Владимир Ивич, выправил свои турнирные дела и рассчитывал на успех и в игре с немотивированным «Зенитом». Алексей Ионов не упустил шанса забить «Зениту»: это случилось на 58-й минуте при счёте 1:1. Гол Ионова в ворота Михаила Кержакова оказался настолько банальным, что расстроенный «Зенит» едва не проиграл первый же матч после «золотого» с «красно-белыми».

Спасителями хозяев поля стали вратарь «Краснодара» Сафонов и оказавшийся в нужное время в нужном месте Матео Кассьерра («Питерец.ру» уточнил, что фамилию петербургского колумбийца надо писать именно так). Сафонов допустил ошибку, выбивая мяч из штрафной, упал, и Кассьерра легко поразил пустые ворота гостей – 2:2 и уже 65 очков в зенитовской «копилке». Отрыв от ЦСКА выглядит впечатляюще – 14 очков, хотя столичные армейцы в случае победы в этом туре над «Торпедо» смогут уменьшить отставание. «Краснодар» занимает промежуточное 6-е место.