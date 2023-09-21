СКА крупно выиграл у «Северстали» - 4:1, дубль сделал Валентин Зыков

«Питерец.ру» рад тому, что СКА завершил свою экстраординарную серию из пяти поражений подряд. Учитывая то, как сложился для армейцев с Невы прошлый регулярный чемпионат, старт этого сезона особенно удивляет. Победа, да ещё и крупная, одержана, но «Северсталь» при всём уважении не назовёшь грандом КХЛ. В прошлом туре клуб из Череповца проиграл «Сочи»: хорошо знакомые торсиде СКА Данила Галенюк и Матвей Мичков набрали в том матче баллы за результативность.

Предматчевые расклады однозначно были в пользу СКА: последняя победа «Северстали» над петербуржцами датирована ноябрём 2021 года. Роман Ротенберг доверил место в воротах 20-летнему Артемию Плешкову, и этот голкипер отразил 22 броска из 23.

Открыл счёт не забивавший с 4 сентября Владимир Алистров, которому ассистировал Михаил Пашнин. Для 34-летнего Пашнина эта результативная передача стала первым набранным очком в сезоне. Но гости быстро отыгрались усилиями молодого нападающего Иванцова.

Главным героем победы СКА над «Северсталью» стал форвард Валентин Зыков, забросивший две шайбы (на 38-й и 58-й минутах), а третий гол СКА – на счету результативного защитника Александра Никишина. Победив, СКА набрал 6 очков за 8 игр и занимает 9-е место на Западе.