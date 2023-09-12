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Питерец.ру » Спорт » Матвей Мичков снова оказался в «Сочи»: теперь хоккейная общественность гадает, сколько талантливый форвард наберёт очков в сезоне – 2023/2024

Матвей Мичков снова оказался в «Сочи»: теперь хоккейная общественность гадает, сколько талантливый форвард наберёт очков в сезоне – 2023/2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Тем временем дела у сочинцев пошли на лад и без активной помощи Мичкова.

Если на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге хоккейный клуб «Сочи» выглядел ужасно, то сейчас дела сочинцев в чемпионате КХЛ постепенно идут на лад. Чего стоит хотя бы разгром, который команда Дмитрия Кокорева учинила в Ярославле «Локомотиву» 11 сентября – 5:0, дубли тогда сделали Рендулич и Криштоф, да и Максим Третьяк порадовал деда, заработав «сухарь».

18-летний Мичков уже задрафтован клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако теперь молодому таланту придётся снова поиграть за «Сочи» в КХЛ на правах аренды до финиша сезона – 2023/2024. «Питерец.ру» цитирует главного тренера СКА Романа Ротенберга:

«Считаю, это правильное решение – у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность».

Существовало в советском ещё хоккее такое разделение – «мужики», которые играли иногда даже без защитного визора на шлеме, и «масочники», то есть совсем молодые хоккеисты в маске для защиты лица.

В начавшемся сезоне Мичков сыграл за СКА лишь 6 минут в Нижнем Новгороде, когда невские армейцы уступили «Торпедо» со счётом 3:4. Есть вероятность, что Мичков появится на льду уже в матче «Северсталь» – «Сочи» 13 сентября.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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