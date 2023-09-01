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Питерец.ру » Спорт » В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Открытый чемпионат США продолжает набирать обороты: на этот раз «Питерец.ру» следил за событиями в женском одиночном и парных разрядах. Людмила Самсонова является второй по рангу среди всех «сеяных» на US – 2023 Open россиянок, и свой класс она подтвердила в матче с Тамарой Корпач из Германии. Самсонова выиграла оба сета с одинаковым счётом 6:3, затратив на поединок с Корпач 88 минут. В 3-м круге Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Екатерина Александрова «посеяна» на турнире под 22-м номером, и свою соперницу по 2-му кругу россиянка просто не заметила – 6:1, 6:3. На фоне изнурительного для Александровой матча 1-го круга с канадкой Лейлой Фернандес (тогда российская теннисистка выиграла со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4) следующий раунд стал для Екатерины просто лёгкой прогулкой. Но вот с левшой Маркетой Вондроушовой (9-й номер «посева») Александровой в 3-м круге придется побороться всерьёз.

В парном турнире US Open напомнили о себе Вера Звонарёва и Александра Панова. Звонарёва вместе с Лаурой Жигемунд (Германия) вышла во 2-й круг, победив пару Доулхайд/Мухаммад в трёх сетах. Панова вместе с испанкой Кристиной Бушкэ в двух партиях разделались с американским дуэтом Кенин и Вандевей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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