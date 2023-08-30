Петербургский гроссмейстер Никита Витюгов будет продолжателем шахматных традиций Стаунтона, Блэкберна и Майлса

«Питерец.ру» предполагал, что смена «спортивного гражданства» родившимся в Ленинграде Никитой Витюговым не за горами, поэтому не слишком переживал по поводу быстрого вылета Витюгова с Кубка мира – 2023 (победителем турнира в итоге неожиданно стал Магнус Карлсен). Выступать под флагом ФИДЕ 36-летнему Витюгову надоело, но выбор страны вызывает удивление – почему Англия, а, например, не Испания?

Перейдя под английские шахматные знамёна, Витюгов сразу же стал первым номером островного шахматного рейтинга. Сейчас Витюгов располагается на 25-м месте мирового табеля ФИДЕ с рейтингом в 2720 (на сайте возглавляемой Аркадием Дворковичем международной шахматной федерации в анкете Витюгова уже появился флаг Англии). Отброшенный Витюговым на второе место по рейтингу среди английских шахматистов 32-летний Дэвид Хауэлл (2677) располагается на 60-й строчке мирового списка ФИДЕ, а всем известный Майкл Адамс (2658), которому 51 год – на 80-м месте в мире.

Наивысшим спортивным достижением Витюгова можно назвать победу в Суперфинале чемпионата России в 2021 году. Тогда Витюгов набрал 7 очков за 11 туров и занял чистое первое место. А на фото Витюгов – в кабинете Ленина на Суперфинале – 2017, где Витюгов стал вторым.