Чемпион мира Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Хикару Накамура и Рихард Раппорт не подтвердили своё участие в Кубке мира по шахматам – 2023 в Баку

Кубок мира в Баку теряет статусных участников на глазах. Не обрадовали любителей шахмат новости о том, что сразу четверо гроссмейстеров из первой десятки рейтинга ФИДЕ решили не ехать в столицу Азербайджана. «Питерец.ру» перечисляет «отказников» и пытается разобраться в причинах.

Чемпион мира Дин Лижэнь вместе с претендентом Яном Непомнящим провалился на супертурнире в Бухаресте в мае: тогда китайский шахматист набрал всего 4 очка из 9 возможных. Не исключено, что возможная неудача на Кубке мира могла ещё сильнее подорвать престиж победителя матча в Астане. Справедливости ради нужно заметить, что и отказавшийся от шахматного трона Магнус Карлсен в этом году не блещет, но в Баку поедет.

В июньском рейтинге ФИДЕ Дин Лижэнь занимает третье место – 2780 (лидирует Карлсен, рейтинг которого составляет 2853). Тем обиднее для организаторов бакинского турнира отказ второго номера мирового рейтинга, которым является Алиреза Фируджа (Франция, 2786). Триумфатор турнира в Ставангере пятый номер рейтинга Хикару Накамура (США, 2775) тоже не значится среди подтвердивших участие на Кубке мира. Рихард Раппорт (№ 10, Румыния, 2752) в Баку тоже не собирается.

А Сергей Карякин – уже в Санкт-Петербурге на ПМЭФ.