ента новостей

20:47
Петербургский гроссмейстер Владимир Федосеев вслед за Кириллом Алексеенко определился с новым местом работы: теперь став шахматным словенцем
16:10
В Сертолово состоится открытие нового МФЦ
15:44
Волейбольная «Ленинградка» отмечает 20-летие
15:06
Петербург и Саратовская область будут развивать сотрудничество в различных областях
13:16
В Петербурге появилась новая историко-литературная автобусная экскурсия «Гляди - Горький!»
13:01
Реклама VPN может стать основанием для блокировки сайтов
12:59
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
12:57
На реконструкции Колтушского шоссе в Янино началось обустройство двух дополнительных полос движения
12:54
На Филиппинах тайфун Доксури унес жизни по меньшей мере пяти человек
12:44
В Петербурге начал работу Второй саммит Россия – Африка
12:29
В центре Петербурга задержали устроившего дебош и поджог в ресторане быстрого питания
12:25
На Муринской дороге годовалая девочка в салоне автобуса получила травму при резком торможении
12:17
В Кировском районе дорожный конфлик завершился стрельбой из аэрозольного пистолета
12:08
В Красногвардейском районе добычей домушника стал сейф с ювелиркой на сумму более 9,2 млн рублей
12:03
В Приморском районе задержали подозреваемого в убийстве
02:12
Победителем посвящённого Виктору Корчному турнира в прошлом году стал Вадим Звягинцев
00:14
Чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина покорила Эльбрус вместе с синхронисткой Майей Гурбанбердиевой
17:37
Проект «Единой России» «Менделеевская карта» поддержит студентов и молодых учёных Петербурга
16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
15:51
Выставка приурочена ко Дню ВМФ «Морская слава, запечатленная в фарфоре»
15:50
Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров
15:49
На месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса установлен памятник
15:48
Один человек погиб, несколько ранены в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов
15:46
Верховный суд Израиля заявляет, что пока не будет блокировать закон, ограничивающий его власть
15:44
Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров
15:44
Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"
13:54
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке брига «Россия»
13:20
Александр Бельский встретился с делегацией Национального собрания Республики Намибия
12:21
В Ленобласти началась уборка зерна
12:09
«Родина моей Родины»: в День крещения Руси по всей стране пройдет премьера нового фильма о Херсонесе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Владимир Федосеев вслед за Кириллом Алексеенко определился с новым местом работы: теперь став шахматным словенцем

Петербургский гроссмейстер Владимир Федосеев вслед за Кириллом Алексеенко определился с новым местом работы: теперь став шахматным словенцем

0
7
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Ждём исключения Федосеева из традиционного рейтинга петербургских шахматистов.

«Питерец.ру» не считает переход гроссмейстера Владимира Федосеева под словенские шахматные знамёна большой потерей для отечественных шахмат. Ознакомившись с мнениями на сей счёт, можно однозначно сказать: настрой Федосеева порвать с Родиной чувствовался довольно давно. Ранее Федосеев уже назвал Россию «этой страной», в то же время словенским шахматистом петербуржец стал только сейчас. Если не считать Милана Видмара, при жизни которого независимой Словении на карте Европы не существовало, то самым известным словенцем в шахматах можно было условно назвать эмигранта Александра Белявского. И вот – мощное пополнение для словенской сборной (Федосеев в июльском рейтинг-листе ФИДЕ делит 59–62 места с Бу Сянджи и Радославом Войташеком).

Рейтинг Федосеева и для России впечатляет (2676), а уж для Словении – и вовсе заоблачный. СМИ сообщали, что Федосеев и так жил за границей (но не в Словении, а в Испании). Лучший из российских служителей Каиссы – проигравший два матча на первенство мира Ян Непомнящий – в том же рейтинг-листе располагается на 5-м месте (2779).

Ранее в Австрию перебежал перешёл родившийся в Выборге Кирилл Алексеенко, рейтинг которого практически идентичен показателю Федосеева – 2674.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2023, 16:05
Петербургский шахматист Владимир Федосеев перед стартом Кубка мира в Баку провалился во Франции в составе команды «Capelle-la-Grande»
23-03-2021, 19:16
Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии». К 90-летию коллектива
23-04-2023, 20:15
Гроссмейстер Алексей Сарана будет выступать за Сербию, ранее подобное решение принял Предке
31-10-2012, 08:11
Международный шахматный фестиваль «Мемориал М.И.Чигорина»
12-04-2017, 16:21
Петербург погряз в пыли
22-06-2023, 00:46
Шахматистки Боднарук, Овод, Гетьман, Хохлова, Юрасова и Кузнецова примут участие в Высшей лиге чемпионата России в Новокузнецке

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 12:25
На Муринской дороге годовалая девочка в салоне автобуса получила травму при резком торможении
0
133
Вчера, 16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
0
133
Вчера, 12:04
В Ленобласти 12-летний подросток госпитализирован после вылета в кювет на квадроцикле
0
139
Вчера, 11:56
В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку
Наверх