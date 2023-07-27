Петербургский гроссмейстер Владимир Федосеев вслед за Кириллом Алексеенко определился с новым местом работы: теперь став шахматным словенцем

«Питерец.ру» не считает переход гроссмейстера Владимира Федосеева под словенские шахматные знамёна большой потерей для отечественных шахмат. Ознакомившись с мнениями на сей счёт, можно однозначно сказать: настрой Федосеева порвать с Родиной чувствовался довольно давно. Ранее Федосеев уже назвал Россию «этой страной», в то же время словенским шахматистом петербуржец стал только сейчас. Если не считать Милана Видмара, при жизни которого независимой Словении на карте Европы не существовало, то самым известным словенцем в шахматах можно было условно назвать эмигранта Александра Белявского. И вот – мощное пополнение для словенской сборной (Федосеев в июльском рейтинг-листе ФИДЕ делит 59–62 места с Бу Сянджи и Радославом Войташеком).

Рейтинг Федосеева и для России впечатляет (2676), а уж для Словении – и вовсе заоблачный. СМИ сообщали, что Федосеев и так жил за границей (но не в Словении, а в Испании). Лучший из российских служителей Каиссы – проигравший два матча на первенство мира Ян Непомнящий – в том же рейтинг-листе располагается на 5-м месте (2779).