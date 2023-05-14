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Питерец.ру » Спорт » «Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью

«Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
grandchesstour.org
Ян Непомнящий показал в 8-м туре полнейшее нежелание играть, белыми фигурами форсировав ничью вечным шахом.

«Питерец.ру» не одобряет поведения играющего на бухарестском шахматном супертурнире под нейтральным флагом ФИДЕ россиянина Яна Непомнящего в партии 8-го тура с американцем Уэсли Со. Разыграв испанскую партию, Непомнящий уже после 10-го хода настойчиво стал предлагать сопернику согласиться на ничью. Со, дела которого на турнире идут значительно лучше, не отказался устроить себе лишний день отдыха – ничья вечным шахом. Не так давно Александр Грищук демонстрировал подобные сверхбыстрые ничьи в Сочи.

Непомнящий продолжает плестись в хвосте гонки за суммой в 100 000 долларов США – именно столько получит победитель турнира, а единоличный лидером вновь стал Фабиано Каруана. Партия Каруаны с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири стала чрезвычайно интересной. Каруана играл в очень быстром темпе, а Гири не побоялся отдать ферзя за ладью, итогом стала боевая ничья. За 8 туров Каруана набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Места со второго по четвёртое делят сразу четыре участника – Гири, Со, Рихард Раппорт и проигравший в этом туре Алиреза Фируджа (у всех по 4,5 очка). Поляк Дуда наглядно продемонстрировал не пожелавшему сегодня сражаться Непомнящему, как побеждать рвущегося в шахматные короли француза.

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