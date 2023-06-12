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Питерец.ру » Спорт » Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграют в шоу-турнире в Дубае, там же выступят Магнус Карлсен и Хоу Ифань

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
globallookpress.com
Формат начинающегося 21 июня соревнования носит скорее развлекательный, а не спортивный характер.  

Желание популяризировать шахматы в массах столь велико, что организаторы турниров идут на различные ухищрения, чтобы привлечь внимание. Совсем недавно в недружественно по отношению к российским шахматистам норвежском Ставангере американец Накамура выиграл турнир с оригинальным форматом. Экс-чемпион мира Магнус Карлсен у себя на родине провалился, но совсем скоро норвежский титан 64-х чёрно-белых клеток получит шанс реабилитироваться в глазах своих многочисленных поклонников. «Питерец.ру» знает, что поклонников у Карлсена только прибавилось после совместных стримов с сёстрами Ботез.

С 21 июня по 2 июля в Дубае состоится очередной необычный турнир под названием «Global Chess League». Будут соревноваться шесть команд, к каждой из которых есть гендерное условие – минимум две шахматистки. Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий (рейтинг ФИДЕ – 2779) станет лидером команды «Balan Alaskan Knights», в составе которой – один из лучших молодых шахматистов мира Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2732), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2747) и 8-й номер мирового женского рейтинга Тань Джунъи (2523).

Также в Дубае сыграют лидеры мужского и женского рейтингов – Магнус Карлсен (2853) и Хоу Ифань (2628).

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