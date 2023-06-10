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Питерец.ру » Спорт » Дмитрий Парфёнов едва не сотворил футбольное чудо, но участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне гарантировали себе «Пари НН» и «Факел»

Дмитрий Парфёнов едва не сотворил футбольное чудо, но участие в чемпионате РПЛ в следующем сезоне гарантировали себе «Пари НН» и «Факел»

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37
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fcnn.ru
Бывший главный тренер «Тосно» был близок к тому, чтобы его нынешний клуб отыгрался с 0:3.

Заполненный стадион «Нижний Новгород», хорошая летняя погода, 3:0 в гостях – что ещё нужно, чтобы спокойно продлить прописку  в высшем футбольном дивизионе? «Питерец.ру» полагает, что Сергею Юрану скучно живётся без адреналина, ведь сегодня его команда к середине первого тайма «летела» 0:2 в ответном стыковом матче с московской «Родиной», которую тренирует Дмитрий Парфёнов. Подопечные бывшего наставника ФК «Тосно» начали с места в карьер: в самом дебюте матча заработали и реализовали пенальти, после чего Амур Калмыков со стандарта удвоил преимущество гостей. Если бы «Родина» забила ещё один гол, то дополнительного времени было не избежать. Но сил на решающий натиск во второй половине встречи у гостей не хватило, и «Пари НН» не без труда отстоял право сыграть в Российской Премьер-Лиге и в следующем сезоне.

А вот Юран заслуживает критики за такой нервный ответный матч: получается, что в противостоянии «Пари НН» и «Родины» всё решил забитый на 92-й минуте мяч в гостях? Даже не хочется думать, что сказал бы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Юрану в случае вылета из РПЛ по итогам переходных матчей.

«Факел» выиграл у «Енисея» и второй матч – 2:0 после минимальной победы в Красноярске.

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