Скандал с недостойным поведением украинской фехтовальщицы в отношении россиянки Ольги Смирновой разгорается: масла в огонь подлил … МОК!

«Питерец.ру» удивлён освещением уже ставшего знаменитым инцидента на мировом первенстве по фехтованию в дисциплине «сабля». Отечественные СМИ спортивной направленности просто перепечатывают переводные материалы, в которых обсуждается только оскандалившаяся украинка Ольга Харлан. Тем временем ситуация накаляется в буквальном смысле: МОК вмешался и … запутал всё ещё сильнее!

Мировой чемпионат по фехтованию проходит в Милане. Харлан победила российскую саблистку Анну Смирнову со счётом 15:7, после чего отказалась сделать протокольный жест – пожать руку сопернице. При этом украинка ещё и выставила вперёд своё оружие, что со стороны походило на угрозу. Дисциплинированной Смирновой ещё и пришлось ждать, пока судьи соблаговолят отпустят её из сектора: нельзя расходиться без рукопожатия.

Харлан, ставшая Олимпийской чемпионкой ещё 15 лет назад, совершила явную провокацию и поначалу схлопотала заслуженную дисквалификацию («чёрную карточку»). Но здесь наступила очередь МОК, который … допустил Харлан на Олимпийские игры, наплевав на все правила. Пиаром украинской нарушительницы правил фехтования выступил сам скучавший в Лозанне президент МОК Томас Бах: для Харлан сделают «уникальное исключение».