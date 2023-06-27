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Питерец.ру » Спорт » «Островитянин» Илья Сорокин не смог повторить достижение Игоря Шестёркина и стать обладателем «Везина Трофи» в НХЛ

«Островитянин» Илья Сорокин не смог повторить достижение Игоря Шестёркина и стать обладателем «Везина Трофи» в НХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Бывший голкипер ЦСКА занял второе место, а кому же он уступил?

«Питерец.ру» не ошибся, когда сезон назад назвал бывшего голкипера СКА Игоря Шестёркина претендентом на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ или в просторечии – «Везину». Шестёркин получил «Везина Трофи» в 2022 году, а в этом сезоне стать голкипером № 1 в Лиге мог Илья Сорокин, хорошо знакомый любителям КХЛ по игре за ЦСКА.

В итоге Сорокин, защищающий цвета клуба «Нью-Йорк Айлендерс», занял в голосовании жюри престижное второе место, набрав 70 баллов. Российского стража ворот смог опередить лишь швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз». Нужно признать, что преимущество лауреата «Везина Трофи» оказалось весомым: Улльмарк в итоге набрал 127 баллов, получив 22 первых места (у Сорокина – 3 первых места в опросе). Третьим стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибайк.

Сорокин вместе с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным вошли во вторую символическую сборную НХЛ минувшего сезона. В первую пятёрку предсказуем попал Улльмарк, защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и одноклубник Панарина по «Рейнджерс» Фокс, нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») и Джейсон Робертсон из «Даллас Старс». Российские хоккеисты не получили индивидуальных трофеев НХЛ впервые с 2011.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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