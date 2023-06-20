Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила Игры дружбы и Олимпийские игры, на которые могут пригласить «команду беженцев»

Светлана Журова, депутат Государственной думы от Всеволжского избирательного округа, очень активна в медийном плане. Буквально вчера «Питерец.ру» приводил её мнение о ситуации с одним из футболистов московского «Спартака», и вот – новый инфоповод от Журовой.

Представляющая Ленобласть в нижней палате российского парламента Журова заявила, что Игры Дружбы – масштабные соревнования и их вполне можно сопоставить с Олимпийскими играми. Журова вспомнила о таком явлении в спорте, как Игры доброй воли – в 1994 это мероприятие проходило в Санкт-Петербурге (более 20 видов спорта).

Ранее на ПМЭФ – 2024 стало известно, что Владимир Путин принял решение провести Игры Дружбы в следующем году. Международный Олимпийский комитет к тому же выдвинул откровенно издевательскую идею о том, что российские атлеты могли бы приехать на Олимпиаду в Париж … в статусе «команды беженцев». Обсуждение этого выпада в адрес отечественного спорта (далеко уже не первого по счёту) было бурным: любители спорта в своей массе возмущены позицией зарубежных спортивных функционеров.

В СМИ по поводу Игр Дружбы также высказались Татьяна Тарасова, Ирина Роднина и президент Спортивной федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев.