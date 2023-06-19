Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова высказалась о деле спартаковца Промеса

«Преступник должен сидеть в тюрьме» – не совсем дословно процитировала Глеба Жеглова, персонажа книги братьев Вайнеров и фильма Говорухина, депутат Госдумы Светлана Журова, говоря о Квинси Промесе.

«Питерец.ру» ранее сообщал о проблемах футболиста «Спартака» Промеса с законом в Нидерландах, и вот из-за границы пришла новость о приговоре – полтора года тюрьмы, но за ранее совершённое игроком правонарушение.

За нападение на собственного двоюродного брата с ножом Промес получил не только тюремный срок, но и незначительный для спартаковца штраф в 7 тысяч рублей евро. При этом суд не согласился с доводами обвинения о том, что Промес пытался убить своего родственника, иначе наказание могло быть значительно более суровым. Отмечается, что полтора года срока могли бы уменьшиться на 6 месяцев, если бы упрямый Промес раскаялся в содеянном.

Журова вспомнила о деле Кокорина и Мамаева и назвала ситуацию с Промесом «непростой». И возможное получение Промесом российского гражданства – не выход из этой ситуации с приговором суда.

А ведь помимо этого случая с поножовщиной, приговор по которому уже вынесен, Промеса ждёт разбирательство и по другому делу – подозрении в содействии контрабанде тонны наркотиков.