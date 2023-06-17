85 лет исполнилось бы сегодня одному из символов ленинградских и петербургских шахмат Владимиру Карасёву

«Питерец.ру» уже не раз отмечал активность Спортивной федерации шахмат города на Неве. Исполнительный директор «СФШ СПб», доцент специализированной кафедры «Газпрома» Владимир Быков отправил в ФШР письмо, вспомнив международного мастера Владимира Ивановича Карасёва (1938-2021). В заголовок новости вынесены именно слова Быкова о Карасёве (опубликовано в телеграм-канале ФШР):

«Далеко не всегда самый сильный игрок остаётся в народной памяти. Для меня именно Карасёв был символом петербургских-ленинградских шахмат… Очень хороший практик и настоящий боец, он был беззаветно предан шахматам и был готов играть всегда и везде. Он участвовал во всех городских соревнованиях – от самых больших до самых заурядных».

Карасёв очень много участвовал в ветеранских турнирах: шахматист завоёвывал титулы чемпиона страны, Европы и мира в категории «сеньоры». По словам Быкова, и в 81 год Карасёв легко согласился поехать на турнир в Финляндию.

В Санк-Петербурге проводятся мемориалы В. И. Карасёва: в 2022 году победительницей в «классике» стала Татьяна Гетьман, а в этом году первенствовал Артём Зубрицкий, а специальным призом среди женской части участников была награждена известная шахматная стримерша Дарья Хохлова.