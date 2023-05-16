Неделя Вьетнама продолжается: состоялся сеанс одновременной игры, в котором гроссмейстер Алексей Луговой сыграл не только с вьетнамскими студентами

«Питерец.ру» уже сообщал о начале традиционной Недели Вьетнама в культурной столице. В рамках вьетнамской недели Комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга (председатель – Евгений Григорьев) и Спортивная федерация шахмат (президент – Георий Фокин) организовали сеанс одновременной игры в шахматы. Мероприятие прошло при содействии шахматного клуба «Медный всадник», местом стала историческая квартира поэта Леонида Канегиссера.

Сеанс проводил 48-летний гроссмейстер (получил это шахматное звание ещё в прошлом веке) Алексей Луговой, рейтинг которого превышает 2500 пунктов. Наибольших успехов Луговой добился на командных соревнованиях. Противостояли гроссмейстеру студенты из Вьетнама, Индонезии и Мьянмы, а также один из сотрудников Комитета по внешним связям города. По сообщение ФШР РФ, «участники оказали достойное сопротивление и получили ценный опыт противостояния с сильным соперником».

Исполнительный директор шахматной федерации Санкт-Петербурга Владимир Быков вручил участникам сеанса памятные дипломы, а наиболее удачно сыгравшие с гроссмейстером получили сувениры. Конкретных результатов сеанса не сообщается, впрочем, спортивная составляющая в сеансе одновременной игры – не всегда главная.