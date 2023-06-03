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Питерец.ру » Спорт » Артём Зубрицкий уверенно выиграл Мемориал В. И. Карасёва, набрав 8,5 очков из 9, а шахматная стримерша Дарья Хохлова дважды проиграла на финише

Артём Зубрицкий уверенно выиграл Мемориал В. И. Карасёва, набрав 8,5 очков из 9, а шахматная стримерша Дарья Хохлова дважды проиграла на финише

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Победитель этого шахматного турнира должен получить 40 тысяч рублей.

Предсказуемо завершился шахматный турнир Мемориал В. И. Карасёва в клубе «На Петроградской стороне». Два рейтинговых фаворита турнира – международные мастера Артём Зубрицкий и Мирослав Власенко – заняли первое и второе место. При этом Зубрицкий выиграл 8 партий из 9, сыграв вничью лишь с Алёшей Алексеем Поповичем, представляющим ХМАО-Югру. Результат Зубрицкого – 8,5 очков, у Власенко – 7,5 очков, финишировавший третьим Попович набрал 7 очков.

Ранее «Питерец.ру» подробно освещал участие Зубрицкого и Власенко в ХХХ командном чемпионате России в Сочи, где оба они выступали в команде под оригинальным названием «СШОР по шахматам и шашкам» (в женской части сочинского командного первенства было сразу две команды под таким же названием, которым были присвоены номера «1» и «2»). В Сочи Зубрицкий, чей рейтинг ФИДЕ сейчас составляет 2442, сыграл вничью с гроссмейстерами Сананом Сюгировым (2712) и Александром Рязанцевым (2626), но проиграл 54-летнем Алексею Дрееву.

А вот известная своими шахматными видео Дарья Хохлова (Ленинградская область, ранее представляла Сахалин и Курск) в заключительных турах дважды проиграла (юному Алексею Козлову и ветерану Владимиру Исаеву) и заняла 15-е место (5 очков).

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