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Питерец.ру » Спорт » Артём Зубрицкий и Мирослав Власенко – рейтинговые лидеры Мемориала В. И. Карасёва, но гроссмейстеров в списке участников не обнаружено

Артём Зубрицкий и Мирослав Власенко – рейтинговые лидеры Мемориала В. И. Карасёва, но гроссмейстеров в списке участников не обнаружено

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Международные гроссмейстеры допускались без заявочного взноса, но …

В начале мая «Питерец.ру» как мог освещал командный чемпионат России в Сочи, где петербургская СШОР по шахматам и шашкам заняла приемлемое пятое место. Двое участников той петербургской команды возглавили рейтинг участников стартовавшего 26 мая Мемориала В. И. Карасёва, речь идёт о международных мастерах Артёме Зубрицком и Мирославе Власенко. Актуальный рейтинг Зубрицкого – 2442, Власенко – 2358. Рейтинг ещё пятерых участников турнира превышает 2100 (среди них – представляющая Ленинградскую область Дарья Хохлова).

Мемориал В. И. Карасёва посвящён Владимиру Ивановичу Карасёву (1938–2021), советскому и российскому шахматисту, участнику трёх чемпионатов СССР, чемпиону Ленинграда, победителю мемориала Рубинштейна (1974), чемпиону России и Европы среди ветеранов. Власенко и Зубрицкий начали турнир с побед, Хохлова тоже выиграла. Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга сообщает, что Мемориал В. И. Карасёва проходит по швейцарской системе (9 туров), призовой фонд соревнования – 200 тысяч рублей, из которых 40 тысяч положит свой бездонный карман победитель.

Для допуска на этот турнир существовала гибкая система взносов (1500–3500 рублей). Международные гроссмейстеры допускались без взноса, но Ян Непомнящий не приехал.

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