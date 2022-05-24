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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений

«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Счёт 0–2 по итогам двух гостевых матчей тревожный, но серия идёт до четырёх побед.  

Если первый поединок финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА завершился для «Зенита» с практически разгромной разницей «-24», то во втором матче борьба была более упорной.

В матче № 1 «сине-бело-голубым» так и не удалось решить проблему Каспера Уэйра. Миниатюрный по баскетбольным меркам игрок ЦСКА просто разорвал защиту «Зенита», набрав только в первой половине встречи почти 20 очков. На фоне Уэйра опозорился Алексей Швед, который не забил ни одного из семи дальних бросков. Но после первого матче Хавьер Паскуаль сделал определённые выводы.

Однако во второй встрече «Зениту» лишь удалось навязать ЦСКА борьбу, что не привело даже к напряжённой концовке. Выяснилось, что у армейцев Москвы достаточно козырей, чтобы вновь стать фаворитом финала: серб Никола Милутинов провёл оба первых матче финала на высочайшем уровне. Против высокорослого центрового ЦСКА «Зениту» было особенно сложно защищаться, при этом сработал и игровой интеллект Милутинова, много игравшего на команду. «Питерец.ру» надеется, что «Зенит» сможет выиграть оба домашних матча и сравнять счёт в серии.

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