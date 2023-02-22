СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:2, но ЦСКА выиграл у «Спартака» крупнее

«Питерец.ру» знал, что «Куньлунь» относится к удобным соперникам для СКА – так и получилось в матче, который проходил в «Ледовом» 21 февраля. Счёт 7:1 говорит сам за себя, к тому же невские армейцы выиграли все три периода. Дублем отметился Дмитрий Яшкин, по одной шайбе записали себе в актив Никита Гусев, Дамир Жафяров, Александр Волков, Михаил Воробьёв и Владислав Цицюра. Порадовала и посещаемость – «Ледовый» был практически заполнен, при том, что «Куньлунь» идёт на предпоследнем месте в КХЛ (49 очков). А вот СКА продолжает уверенно лидировать – 103 очка перед заключительным для команды Романа Ротенберга матчем «регулярки» в Сочи.

Тем временем ЦСКА Сергея Фёдорова играет даже результативнее, чем СКА. После победы над «Торпедо» со счётом 8:3 московские армейцы не менее жестоко обошлись со «Спартаком», выиграв этот матч со счётом 7:1. В поединке ЦСКА и «Спартака» тоже случился дубль, автором которого стал Сергей Плотников. Шайбу престижа в составе «красно-белых» забросил неувядаемый Роман Старченко, запомнившийся любителям хоккея стабильно хорошей игрой в составе «Барыса».