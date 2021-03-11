Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию

В Воронеже (Воронежская область) завершился Кубок России по скалолазанию в дисциплине «трудность».

Победителем Кубка России среди мужчин стал петербуржец Дмитрий Факирьянов (спортивная школа олимпийского резерва «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга), Бронзовым призером среди женщин стала наша землячка Анна Заикина (СШОР «Комета»).

Сборная Санкт-Петербурга в составе спортсменов СШОР «Комета» Дмитрия Факирьянова, Анны Заикиной, Екатерины Киприяновой, Ирины Кузьменко, Сергея Скородумова и спортсменов СДЮСШОР «Балтийский берег» Вадима Тимонова, Анастасии Евгеньевой, Софьи Бергер, Владислава Шуневича, Григория Пестова, Евгения Калашникова одержала победу в командном зачете Кубка России.