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Питерец.ру » Спорт » Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию

Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kfis.spb.ru
Петербуржцы отличились на Кубке России по скалолазанию в дисциплине «трудность»

В Воронеже (Воронежская область) завершился Кубок России по скалолазанию в дисциплине «трудность».

Победителем Кубка России среди мужчин стал петербуржец Дмитрий Факирьянов (спортивная школа олимпийского резерва «Комета» Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга), Бронзовым призером среди женщин стала наша землячка Анна Заикина (СШОР «Комета»).

Сборная Санкт-Петербурга в составе спортсменов СШОР «Комета» Дмитрия Факирьянова, Анны Заикиной, Екатерины Киприяновой, Ирины Кузьменко, Сергея Скородумова и спортсменов СДЮСШОР «Балтийский берег» Вадима Тимонова, Анастасии Евгеньевой, Софьи Бергер, Владислава Шуневича, Григория Пестова, Евгения Калашникова одержала победу в командном зачете Кубка России.

Источник: Комитет по физической культуре и спорту
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