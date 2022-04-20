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Питерец.ру » Спорт » В Корабелке прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике

В Корабелке прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
В СПбГМТУ прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике

Во вторник, 19 апреля в Корабелке состоялись соревнования по спортивной аэробике среди студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Сборная СПбГМТУ была представлена в четырех номинациях: индивидуальные выступления (девушки), трио, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

В упражнении со степами наша команда завоевала бронзовые медали, добавив 45 баллов в копилку общекомандного зачёта. Соло, трио и танцевальная гимнастика внесли по 43 балла, что позволило разделить с СПбГАСУ четвертую строчку турнирной таблицы.

Команда выступала в составе: Мария Мовчанова, Анастасия Юмашева, Анастасия Стрелина, Ольга Репина, Софья Фокина, Юлия Берестнева, Мария Девяткина, Анна Кириченко, Сергей Ванькин.

Поздравляем тренера сборной по спортивной аэробике Татьяну Богданову и команду с успешным выступлением и желаем удачи на предстоящем чемпионате вузов по художественной гимнастике!

Источник: СПбГМТУ
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