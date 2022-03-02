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Питерец.ру » Спорт » В баскетбольном «Зените» состоялось собрание основной команды и руководства

В баскетбольном «Зените» состоялось собрание основной команды и руководства

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
playmaker24.ru
«Сине-бело-голубые» готовятся к следующим матчам!

После приостановки участия «Зенита» и двух других российских клубов (ЦСКА и УНИКСа) в Евролиге в петербургском баскетбольном клубе прошло собрание, посвящённое текущей обстановке. «Питерец.ру» ознакомился с заявлением пресс-службы БК «Зенит», и вот основные выводы.

Собравшиеся заслушали легионеров «Зенита», которые выразили желание временно покинуть Санкт-Петербург: есть сложности с авиасообщением, к тому же иностранные государства буквально вынуждают своих граждан покидать Россию. Клуб отнёсся с пониманием к решению некоторых баскетболистов уехать на время, хотя это и не предусмотрено контрактными обязательствами сторон, где «Зенит» –  работодатель, а спортсмены обязаны выполнять условия трудовых соглашений. Наш клуб ожидает, что как только соревнования возобновятся, уехавшие на время игроки вернутся в состав. Следующий свой матч команда Хавьера Паскуаля проведёт 6 марта с «Пармой».

Тем временем форвард «Зенита» Алекс Пойтресс получил звание «игрока февраля» в Единой Лиге ВТБ. Американец за два матча показал индекс полезности «+19».

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