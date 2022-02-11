Досадное фиаско баскетбольного «Зенита» в Берлине

Взаимоотношения с «Альбой» в рамках Евролиги можно разделить для «Зенита» на два этапа. Когда «сине-бело-голубые» были ещё «зелёным» дебютантом турнира, побеждали берлинцы («Альба» выиграла две первые оченые встречи). Но затем трижды подряд выиграл «Зенит», и вот – обидное поражение.

Обидное потому, что в составе берлинского клуба и звёзд-то нет: американский форвард Люк Сикма играет в Евролиге не очень стабильно (бывали у него удачные матчи, но с «Зенитом» он заработал «0» индекса полезности). Отчётный матч проходил по следующему сценарию: в стартовой четверти вперёд вырвалась «Альба», но до большого перерыва «Зенит» уравнял положение. Но после большого перерыва немецкий клуб контролировал игру и победил, счёт – 76:67. Лучшую индивидуальную статистику у «Зенита» показали Миндаугас Кузминскас (18 очков, 5 подборов и 2 перехвата), Билли Бэрон (18 очков и 5 передач) и Джордан Мики (10 очков и всего 2 подбора). У победителей отличился разыгрывающий Ло – 15 очков.

«Питерец.ру» заметил, что ЦСКА интересуется Кевином Пангосом, дела которого «Кливленде» идут не лучшим образом.