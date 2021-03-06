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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги

Волейбольный «Зенит» вслед за еврокубковым успехом победил «Белогорье» в матче Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Победа над клубом из бельгийского Греньярда оказалась «валидольной».

Календарному матчу волейбольной Суперлиги с «Белогорьем» предшествовал выезд в Бельгию, который «Зенит» едва не провалил. «Питерец.ру» так и не понял, как лучше именовать очень сложного соперника «сине-бело-голубых» по полуфиналу Кубка ЕКВ – «Маасек», «Греньярд» или «Нолико».

Выиграв домашний еврокубковый матч 3–1, «Зенит» не смог взять ни одной партии в ответной встрече (0–3). Более того, и в «золотом сете» дела «Зенита» шли из рук вон плохо: счёт был 10:14 и пришлось отыгрывать ШЕСТЬ матчболов! К чести команды Туомаса Саммелвуо, с почти невыполнимой задачей удалось справиться: решающий сет был выигран – 18:1. Теперь в финале Кубка ЕКВ соперником «Зенита» будет столичное «Динамо».

«Белогорье» смогло выиграть стартовую партию субботнего поединка с «Зенитом» (счёт – 25:22). После этого коллектив Саммелвуо очень уверенно взял второй (разница «+8») и третий сеты («+11»), и сумел избежать тай-брейка. Победа со счётом 3–1 позволила «Зениту» расположиться на четвёртом промежуточном месте таблицы Суперлиги.

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