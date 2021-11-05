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Питерец.ру » Спорт » Немыслимо плохие результаты баскетбольного ЦСКА и в Евролиге, и в матче Единой Лиги ВТБ с «Калевом»

Немыслимо плохие результаты баскетбольного ЦСКА и в Евролиге, и в матче Единой Лиги ВТБ с «Калевом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Травмы нескольких ведущих игроков – серьёзная причина, но где же боевой дух и победные традиции?

Баскетбольный ЦСКА продолжает огорчать своих поклонников. Команда пока ещё не уволенного Димитриса Итудиса проиграла четвёртый матч подряд, включая очень показательный матч с «Калевом» в Лиге ВТБ. «Питерец.ру» заметил, что СМИ обратили внимание на исторический антирекорд армейцев в таллиннском матче: всего лишь 56 набранных очков.

В Евролиге дела армейцев идут как никогда плохо. Без Григониса и Милутинова ЦСКА после победы над «Олимпиакосом» проиграл трижды подряд. После неудачи с клубом АСВЕЛ из Виллербана российский клуб капитулировал перед «Монако». Примечательно, что в этом матче за «Монако» играл тот самый Майк Джеймс, который долго конфликтовал с Итудисом. ЦСКА проиграл «Монако» со счётом 80:97, пропустив почти 100 очков!

После этого «Калев» усыпил атаку ЦСКА, позволив набрать жалкие 56 очков. А вслед за этим ЦСКА был повержен приехавшим в Москву «Фенербахче». Турецкий клуб имеет большие амбиции, но обидно проиграл несколько матчей в этом сезоне Евролиги. Отыграться удалось на ЦСКА: «Фенербахче» выиграл (91:82), Нандо Де Коло набрал 18 очков.

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