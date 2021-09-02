СКА начал новый чемпионат с нелёгкой победы над «Северсталью» в гостях

«Питерец.ру» изучил протокол матча «Северсталь» - СКА с целью сообщить, какие сочетания игроков Валерий Брагин выпустил на первую официальную игру нового сезона. Место в воротах занял Александр Самонов (его визави стал молодой Шостак, сыгравший вполне достойно). Удивительно, но «Северсталь» перебросала СКА (30–23), что не помешало армейцам с Невы победить со счётом 3:2.

Что касается защитной линии СКА, то первую пару составили Ожиганов и Фантенберг, вторую – Токранов и новичок Фальковский, третью – Дыбленко и Пыленков. При этом балл за результативную передачу смог получить седьмой защитник петербуржцев Кирилл Кирсанов. В первом звене нападения компанию Вею (который стал автором победной шайбы) и Бурдасову составил оборонительный форвард Тимкин. Удивил Брагин и составом второй тройки атаки: 19-летний Марат Хуснутдинов сыграл вместе с Кемппайненом и Кузьменко. Кстати, Хуснутдинов тоже заработал ассистентский балл. В третьем звене результативно сыграл швед Хандемарк (2 очка, 1+1), вместе с ним на лёд выходили Марченко и Бардаков, а четвёртом звене вместе с Кирсановым в протоколе были обозначены сразу четыре форварда – Каменев, Мичков, Чибриков и Моисеев.