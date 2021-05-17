В Петербурге открылась аллея олимпийских чемпионов

Сегодня в городе-герое Санкт-Петербурге статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в открытии аллеи славы Олимпийских чемпионов в Военном институте физической культуры и спорта Минобороны РФ. Аллея насчитывает 55 имен Олимпийских чемпионов разных лет. По решению министра обороны их имена увековечены военными художниками студии им. Грекова.

В церемонии также поучаствовали девять олимпийских чемпионов разных лет, выпускников ВИФК - Сергей Алифиренко, Анатолий Алябьев, Сергей Булыгин, Сергей Сухорученков, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Сергей Фокичев, Евгений Чернышев и Ильгар Мамедов.

«Ваш спортивный подвиг является ярким примером самоотверженного служения Отечеству. Прошу вас дорогие Олимпийцы вместе открыть аллею Олимпийской славы Военного института физической культуры», - отметил на церемонии Панков.