Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония награждения участников поисковых отрядов Ленинградской области.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации более 30 представителей различных поисковых отрядов награждены ведомственным знаком отличия «За отличие в поисковом движении». Награды вручил начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк.

Знаки были вручены за многолетнее участие в поисковом движении, организацию поисковых экспедиций, за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих.