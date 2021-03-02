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Питерец.ру » Общество » Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»

Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония награждения участников поисковых отрядов Ленинградской области.

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации более 30 представителей различных поисковых отрядов награждены ведомственным знаком отличия «За отличие в поисковом движении». Награды вручил начальник военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк. 

Знаки были вручены за многолетнее участие в поисковом движении, организацию поисковых экспедиций, за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих.

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