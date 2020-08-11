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Питерец.ру » Спорт » Омерзительный поступок Романа Широкова

Омерзительный поступок Романа Широкова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Бывший футболист «Зенита» избил арбитра на любительском турнире.

Бурный темперамент Романа Широкова на этот раз перешёл границы дозволенного. Дважды получавший награду лучшего футболиста страны (2012 и 2013 годы) Широков прямо на поле ударил судью.

«Питерец.ру» кратко воспроизводит хронологию скандального эпизода. 39-летний Широков в составе команды телеканала участвовал в любительском турнире. После контакта с соперником в чужой штрафной Широков оказался на газоне – свистка не последовало. Встав, Широков обматерил арбитра, а увидев перед собой красную карточку, дал волю рукам. Самое мерзкое, что экс-зенитовец ещё и пнул бутсой упавшего судью. Пострадавший от действий Широкова Никита Данченков зафиксировал побои (см. фото) и теперь может обратиться в полицию.

По горячим следам последовали комментарии, что Широков отделается административным наказанием и небольшим штрафом (не более 10 тысяч рублей). Сам виновник инцидента уже извинился, а Дмитрий Губерниев заявил, что «Матч ТВ» прекратит сотрудничество с Широковым. Участвовал в нашумевшем эпизоде и Андрей Тихонов: сначала пытался предотвратить красную карточку Широкову, потом нецензурно выразился.

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