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Питерец.ру » Спорт » Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»

Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
nevasport.ru
Американский разыгрывающий Алекс Ренфро провёл в сине-бело-голубой форме всего один сезон.

Если посмотреть на итоговую статистику Алекса Ренфро (на фото) в досрочно прекращённом сезоне – 2019/2020, то может сложиться мнение об удовлетворительной игре возрастного американца. Однако от Ренфро вправе были ждать большего: старт в Евролиге он откровенно «проспал», потом поправив собственные индивидуальные показатели. Следующим клубом в карьере Ренфро станет испанский «Сан-Пабло Бургос». «Питерец.ру» отмечает, что «Бургос» отлично смотрелся в финальном мини-турнире чемпионата Испании, где его смогла выбить лишь «Барселона» Николы Миротича.

Несколько ранее стало известно, что менеджмент «Зенита» решил не продлевать контракт с мексиканским центровым Густаво Айоном. В классе трудоспособности Айона сомневаться не приходится, но у этого «большого» две проблемы – возраст и травмы. Айон очень достойно отыграл сезон за «Зенит», но теперь Хавьеру Паскуалю придётся искать нового центрового. В идеале это должна быть «тёмная лошадка» с не очень большим контрактом, способная «выстрелить» в новом сезоне Евролиги. Новый основной центровой «Зенита» должен быть таким, как нигерийский центровой «Виллербанна» Тони Джекири.

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