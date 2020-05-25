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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Зенит» празднует 95-летие

Футбольный «Зенит» празднует 95-летие

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
По этому поводу представители футбольного клуба стрельнули из пушки.  

Если бы не обстоятельства, юбилей «Зенита» стал бы крупным городским мероприятием с шумными толпами на улицах. К тому же вероятное чемпионство «Зенита» в сезоне – 2019/2020 добавило бы масштаба празднованию. «Питерец.ру» рассмотрел главные события по этому торжественному поводу.

Генеральный директор клуба Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак вместе с Артёмом Дзюбой и Браниславом Ивановичем пальнули из пушки в Петропавловской крепости. Пользователи интернета обратили внимание на не самый парадный внешний вид Дзюбы.

Ранним утром огромный аэростат поднял в воздух гигантский баннер с «собирательным образом зенитовца». С соблюдением всех необходимым мер фанаты клуба зажгли пиротехнику при запуске баннера весом в полтонны. Относительно золотых медалей в этом сезоне нет сомнений у Александра Кержакова, однако смогут ли «сине-бело-голубые» выиграть еврокубок к своему 100-летию – вопрос.

Тем временем продолжают обсуждать будущее Сердара Азмуна. Иранский форвард «Зенита» может оказаться в итальянском «Наполи», став заменой поляку Аркадиушу Милику.

 

 

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