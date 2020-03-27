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Питерец.ру » Спорт » Гандбольная «Нева» ждёт возможности сыграть в плей-офф

Гандбольная «Нева» ждёт возможности сыграть в плей-офф

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
spbhandball.ru
Федерация гандбола выступила с подробным разъяснением переспектив.

«Питерец.ру» ознакомился с заявлением Федерации гандбола России (президент – Сергей Шишкарёв) и узнал: рассматривается возможность проведения плей-офф в летний период. На сайте федерации указано, что финальный этап чемпионата России может состояться, но «с учётом проекта календаря европейских соревнований».

Если говорить о петербургском клубе «Университет-Нева», то встреча с норвежским «Халденом» стала для дружины Дмитрия Торгованова едва ли не главным разочарованием сезона. Пять мячей Тураева не помогли «Неве» пройти дальше в Кубке Вызова, потому что коллектив из Норвегии одержал гостевую победу «+2». А ведь гостевой матч «Нева» выиграла, при этом по ходу той встречи преимущество было очень серьёзным. Не случайно клубный сайт «Невы» озаглавил репортаж о домашнем рандеву с «Халденом» так – «Европейский регресс».

Однако в Суперлиге «Нева» сыграла достойно, заняв «бронзовую» третью строчку. Те, кто не очень пристально следит за российском гандболом, не должны удивляться наличию команды ЦСКА на четвёртой строчке – это переименованный московский «Спартак».

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