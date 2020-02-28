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Питерец.ру » Спорт » «Витязь» стал соперником СКА по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина – 2020

«Витязь» стал соперником СКА по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина – 2020

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtbrussia.ru
Победа ЦСКА над «Сочи» отбросила невских армейцев на второе место на Западе.

«Питерец.ру» предрекал, что СКА выйдет на «Витязь» – так и получилось. Не помогла и победа над ЦСКА: сегодня столичные армейцы камня не камне не оставили от сочинской обороны, выиграв со счётом 6:0.

Ирония состоит в том, что именно с «Витязем» СКА активно проводил обмены по ходу сезона, в конце концов забрав из Подольска лучшего нападающего Миро Аалтонена. Да и соотношение личных встреч таково, что вырисовывается победа СКА в четырёх матчах.

Выигравший Восточную конференцию СКА встретится с «Торпедо». В этом сезоне нижегородцы смогли по буллитам выиграть у московских армейцев один матч из четырёх. Жаркой обещает быть битва между столичными динамовцами и «Спартаком» Олега Знарка. «Йокерит» встретится в первом раунде с «Локомотивом»: железнодорожники выиграли со счётом 5:0 очную встречу 1 февраля.

На Востоке самой интересной обещает быть серия между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым»: здесь победителя предсказать трудно. «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком», «Барыс» – с «Металлургом», «Автомобилист» вышел на «Сибирь».

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