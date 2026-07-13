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Питерец.ру » Культура » Выставка «Далекое близкое»

Выставка «Далекое близкое»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое» — масштабный проект, объединяющий художников из множества регионов, чтобы показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от индивидуального опыта и локальных традиций.

Выставка «Далекое близкое» продолжает миссию проекта «Регионы». Уже не первая большая экспозиция объединяет живопись и декоративно-прикладное искусство мастеров из разных уголков страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего Тагила, Петропавловска-Камчатского, Саратова, Севастополя, Чебоксар, Перми, Иркутска, Кирова, Тюмени, Воронежа, Дубны, Краснодара, Казани и Гатчины.

Проект «Регионы» справедливо называет себя народным. Каждый автор несколькими работами представляет художественную сцену родного города. В выставочном зале, как на большом культурном фестивале, происходят знакомства и интересные открытия, а индивидуальный художественный опыт зрителя встречается с новыми творческими мирами. Возможно, кого-то эта выставка вдохновит на посещение локальных мест художественной силы, где можно отыскать работы участников. Но даже в случае, если зритель никуда не поедет, он все равно получит живой эмоциональный отклик от работ, и географически далекое станет близким!

Куратор проекта Екатерина Самитина говорит: «Через картины и ремесла жители разных городов делятся счастливыми историями своего края — и этот обмен становится ценностью для всей страны. Выставка “Далекое близкое” — не просто экспозиция, а живое сообщество. Художники из разных городов собираются здесь как в большой семье, чтобы поделиться счастливыми историями. Диалог со зрителем, обмен опытом и взаимное вдохновение формируют новые горизонты искусства».

Проект реализуется силами творческого сообщества из разных регионов EsArtSociety.

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Vadik

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