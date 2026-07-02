Международный петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»

С 2 по 5 июля в Санкт-Петербурге проходит XXXIII Международный джазовый фестиваль «Свинг белой ночи – 2026». Мероприятие, которое принимает Филармония джазовой музыки, собрало музыкантов из России, США и Аргентины. Губернатор Александр Беглов направил приветствие участникам, подчеркнув значимость Петербурга для мирового джаза.

«Петербург – признанная джазовая столица России, а наша Филармония джазовой музыки – единственная в мире. Джаз занимает особое место в музыкальной культуре города. Первые коллективы в Ленинграде появились ещё в 20-е годы прошлого века. С берегов Невы вышли выдающиеся джазовые музыканты, которые приумножают традиции, сохраняют открытость новым идеям. Петербург любит джаз и гордится великими исполнителями и коллективами. Мы рады гостям, которые приезжают к нам со всего мира, чтобы слушать и исполнять джаз на фестивале «Свинг белой ночи», — подчеркнул губернатор.

Особую благодарность губернатор высказал музыкальному директору фестиваля, народному артисту России Давиду Голощёкину. Беглов подчеркнул, что под его руководством «Свинг белой ночи» за три десятилетия стал знаковым событием петербургского летнего культурного календаря. Голощёкин был назван одним из выдающихся представителей мировой джазовой культуры, а его «Петербургская сюита» – джазовым символом города.

Фестиваль этого года включает выступления аргентинской вокалистки Габриелы Бергалло, американских исполнителей Джи Ди Уолтера и Моник Томас, а также российских артистов, в том числе ансамбль Якова Окуня, Карину Кожевникову, Владимира Нестеренко, Виталия Головнёва, Михаила Журакова и петербургские коллективы Максима Медведева – Полины Ильиной и Алексея Попова.

Основные концерты пройдут 2, 3 и 4 июля в Филармонии джазовой музыки. 5 июля в 12:00 у Михайловского замка состоится бесплатный гала-концерт. На открытой сцене выступят оркестр Филармонии джазовой музыки, Ленинградский диксиленд под управлением Олега Кувайцева, «Атомик Джем Бэнд», Екатерина Самкова со своим квартетом, а также Юнески Руиз и бэнд «Афрок». Ведущим фестиваля выступит Александр Михайловский.