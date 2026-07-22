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Питерец.ру » Культура » Борис Эйфман отмечает 80-летие

Борис Эйфман отмечает 80-летие

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Википедия
Александр Беглов поздравил почетного гражданина Петербурга Бориса Эйфмана с юбилеем

Сегодня 80-летие отмечает Борис Яковлевич Эйфман – Герой Труда Российской Федерации, Почётный гражданин Санкт‑Петербурга, народный артист Российский Федерации, художественный руководитель Санкт‑Петербургского государственного академического театра балета.

Поздравление с юбилеем Борису Эйфману направил губернатор Александр Беглов.

«Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей мирового балетного искусства. Человек щедрого и незаурядного дарования, Вы сформировали свой авторский, непревзойдённый стиль, создали постановки, получившие широчайшее признание.

Петербург гордится тем, что Ваш талант раскрылся в нашем городе. Созданные Вами Академический театра балета и Академия танца по праву считаются мировым брендом, олицетворяющим достижения нашей национальной культуры», – говорится в поздравлении.

Александр Беглов пожелал Эйфману крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых побед во славу российского и петербургского искусства.

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