Выставка «Безграничные возможности тела»

Творчество Роба Вудкокса несет на себе отпечаток многих влияний — от сюрреализма и магического реализма до хореографии и экологической повестки. Человеческое тело в работах художника всегда скульптурно и вместе с тем эмоционально выразительно.

Фотографии и фильмы Вудкокса подобны причудливым видениям, в которых тела парят в воздухе, сплетаются, дробятся и собираются вновь — не для зрелищного эффекта, а скорее как визуальная метафора межличностных отношений, человеческой ранимости и совместного существования. Работы, вдохновленные танцем, архитектурой и природой, также выражают активную гражданскую позицию автора. Они преображают человеческое тело, стирая границу между физическим и символическим.

Роб Вудкокс. Безграничные возможности тела

Даты проведения выставки: 10 июля 2026 — 8 ноября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург