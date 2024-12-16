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Питерец.ру » Культура » Выставка «Умиротворение»

Выставка «Умиротворение»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ольги Муравиной

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Ольги Муравиной, чья экспрессионистская скульптура преследует гуманистическую миссию и помогает зрителю вновь прочувствовать невинность детства. 

Произведения московского скульптора Ольги Муравиной представлены в коллекциях государственных музеев, в том числе Русского музея в Санкт-Петербурге, а также в частных собраниях России, Испании, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Израиля, Сингапура и США. 

Творчеству Ольги Муравиной очень идет метафора «художественный мир». Это уютное пространство, населенное кроткими зверями и детьми. Нежиться в лучах солнца, пробивающихся сквозь листву деревьев, им приходится гораздо чаще, чем обнаруживать себя в музейных залах. Но плох тот художник, кто не стремится донести до современников свое чувство формы, а главное, те откровения, которые рождаются в работе с материалом.

Экспансия художественного мира Муравиной обрекает героев на проливной дождь летом и снежные колпаки зимой, но ничто не виляет на их невозмутимый вид: природные невзгоды — вполне естественная часть мироздания, так зачем отвлекаться от действительно важных размышлений? Здесь стоит отметить, что автор, возможно, интуитивно следует канонам изображения Будды, согласно которым, полузакрытые глаза — это свидетельство обращения вглубь себя, наблюдения за внутренней природой.

Представленная на выставке скульптура получает свое начало от рисунка и несет в себе гены академизма. Дипломную работу, ознаменовавшую окончание Суриковского института — портрет дочери, — Ольга высекала из мрамора, с опорой на натуру. Опыт материнства и современная визуальная культура со временем значительно дополнили академические знания в области пластической анатомии и истории скульптуры. 

Пожалуй, скульптуру Муравиной можно назвать экспрессионистской. Она требует от зрителя не меньшего внутреннего напряжения, чем работы Кете Кольвиц. Сюжеты авторов не сопоставимы по драматизму, но гуманистическая миссия у них одна — помочь вновь прочувствовать невинность детства. 

Несмотря на схожесть с мультипликационными персонажами или куклами, герои выставки являются носителями особого рода мудрости, ведущей к принятию мира и обретению связи с абсолютом. По мысли автора, все живое стремится к умиротворению, к тихой радости существования. И если Лаокоон, согласно трактату Лессинга, застыл в страдании, то персонажи Ольги Муравиной замерли в попытке обрести себя. То есть в экзистенциальной ситуации. И по законам жанра, удачно найденное скульптором состояние элегического умиротворения перетекает в вечность.

Ольга Муравина. Умиротворение

Даты проведения выставки: 20 декабря 2024 — 9 марта 2025 

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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